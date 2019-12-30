خبراء: تراجع عدد قتلى حوادث الطيران التجاري عام 2019

رغم سقوط الطائرة الإثيوبية من طراز "بوينج 737 ماكس 8"، تراجع عدد حالات الوفاة الناجمة عن حوادث على متن رحلات الطيران التجاري هذا العام على نحو كبير مقارنة بعام 2018.

وبحسب بيانات مؤقتة لمركز تقييم بيانات حوادث الطائرات، لقي 293 شخصا حتفهم هذا العام في حوادث على متن رحلات طيران تجاري، بتراجع قدره 48% مقارنة بعام 2018 (559 حالة وفاة).

ووفقا للبيانات، فإن أكثر من نصف عدد حالات الوفاة هذا العام وقعت في حادث طائرة بوينج الإثيوبية في العاشر من مارس الماضي، والتي راح ضحيتها 157 شخصا.

وتتضمن هذه البيانات أيضا عدد ضحايا حادث طائرة "فوكر" في كازاخستان قبل 3 أيام، والذي بلغ 12 حالة وفاة.

وبالقياس إلى عدد الضحايا، يعتبر عام 2019 بذلك ثالث أكثر الأعوام أمانا في تاريخ الطيران التجاري منذ الحرب العالمية الثانية. وتراجع عدد حالات الوفاة عن ذلك فقط في عام 2013، والعام الاستثنائي 2017، الذي شهد وفاة 40 شخصا في رحلات طيران.

وقال مدير المركز في هامبورج، يان-أرفد ريشتر: "عدد وفيات حوادث الطيران مقارنة بعام 2018 كان من المحتمل أن يكون أعلى لو لم يتم وقف تحليق طراز 737 MAX 8 "، معتقدا أن استمرار تشغيل هذا الطراز كان من شأنه أن يعرض الركاب للخطر.

ويحلل المركز حوادث الطيران المدني منذ نحو 3 عقود. ويُجرى تسجيل الحوادث التي تتعرض لها طائرات يزيد وزنها عن 7ر5 طن أو توفر أكثر من 19 مقعدا.