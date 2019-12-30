النائب العام السوداني يعرب عن سعادته بالحكم بإعدام متهمين في قضية قتل مُعلم

أعرب النائب العام السوداني تاج السر الحبر عن سعادته بالحكم بإعدام 29 عنصرا أمنيا، أدينوا بتعذيب المُعلم أحمد الخير بالتعذيب حتى الموت.

وقال النائب العام السوداني ، في مؤتمر صحفي مشترك مع هيئة الاتهام ، إن الفرصة أتيجت للمتهمين لتقديم أوجه دفوعهم .. مشددا على أن "المحاكمة عادلة بحق".

وأضاف: "هذه الجريمة هزت الوجدان الإنساني لبشاعتها حيث إن شخصا عُذب داخل المعتقل حتى قُتل، وفي هذه الفرصة لابد من الدعوة إلى المصادقة على العهد الدولي الخاص بمنع التعذيب والمعاملة المحقة لكرامة الإنسان".

وأشار إلى أن للمتهمين حق الاستئناف..لافتا إلى أن الحكم بُني على حجج قانونية واضحة، فندت كل ادعاءات الدفاع، وأثبت قرار الإدانة.

من جانبه..قال رئيس هيئة الاتهام عمر عبدالعاطي : "إن الفرصة أتيحت لكل الأطراف لتقديم دفوعهم"..لافتا إلى أن المحكمة قضت بإعدام 29 متهما وبرأت 7 وقضت بسجن متهمين اثنين بالسجن، لمدة 3 سنوات.

وأضاف أن هيئة الاهام بانتظار صدور الحكم ومسبباته لاتخاذ قرار بشأن الاستئناف على براءة بعض المتهمين.