شهد عام 2019 مجموعة قرارت هامة اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان أبرزها الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، وتدخل روسيا لمساعدته في الفوز بالانتخابات، وغيرها من الاعترافات التي أثارت جدلا واسعا.

وترصد "الشروق" في حصادها السنوي لعام 2019، أبرز اعترافات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

• الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان

في 25 مارس 2019، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وثيقة الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان التي احتلتها إسرائيل عام 1967.

وقال ترامب: "حان للولايات المتحدة أن (تعترف تماما) بسيادة إسرائيل على الجولان".

• الاعتراف بالتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية

في نهاية مايو 2019، اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن موسكو تدخلت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت في 2016، وهو الاعتراف الذي جاء موافقا لنتائج وكالة الاستخبارات الأمريكية.

وعاد ترامب ليقول "إن هذا التدخل لم يكن له تأثير على نتائج الانتخابات".

• التدخل في الشرق الأوسط أسوأ قرار:

في أكتوبر 2019، بدا الرئيس ترامب أكثر جرأة حين اعترف بأن سياسات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط خلال العقدين الماضيين خاطئة، وقال ترامب إن أسوأ قرار اتخذته الولايات المتحدة هو التدخل في الشرق الأوسط.

• تصفية زعيم داعش دون علم الكونجرس

أما آخر الاعترافات، فكانت بعد تصفية زعيم داعش أبو بكر البغدادي في شهر أكتوبر 2019، وأقر ترامب في خطاب تلا عملية التصفية بأنه لم يخبر الكونجرس بشقيه النواب والشيوخ، بعملية الجيش لتصفية البغدادي؛ خوفا من التسريبات في واشنطن.