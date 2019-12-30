صحيفة باكستانية: تركيا ترحل 110 باكستانيين بينهم اثنان في حالة حرجة نتيجة التعذيب

ذكرت صحيفة (دون) الباكستانية، اليوم الإثنين، أن السلطات التركية قامت بترحيل 110 باكستانيين، بينهم اثنان مصابان بكسور في الضلوع وكسور في الساق، إلى إسلام أباد حيث هبطوا مساء أمس في مطار إسلام آباد الدولي.

ونقلت الصحيفة، عن مسئول في وكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية، قوله إنه تم إرسال الجرحى إلى المعهد الباكستاني للعلوم الطبية لأن حالتهم وصفت بأنها خطيرة، حيث تعرضا للتعذيب في مركز الاعتقال وأصيبوا بجروح.

وأضاف أن عدد الباكستانيين المحتجزين في مراكز الاعتقال التركية غير معروف، لكنه أكد أن هناك "الكثير من الناس".

وعند الوصول إلى المطار، تم نقل جميع المرحلين - الذين اعتقلتهم السلطات التركية لدخولهم تركيا بطريقة غير قانونية - إلى

قسم مكافحة الاتجار بالبشر التابع لوكالة التحقيقات الفيدرالية.

وقال المسؤول إن الرعايا الباكستانيين سافروا إلى تركيا مستخدمين طرقًا برية صعبة بهدف البحث عن فرص أفضل، لكن منظمات تنفيذ القانون احتجزتهم.

وأشار إلى أن المرحلين سيتم تقديمهم إلى المحكمة لإجراءات قانونية، والتي ستقرر من سيطلق سراحهم رغم أنهم لم يرتكبوا أي جريمة في باكستان.