مصرع شخص وإصابة 4 في تصادم دراجتين بالشرقية

لفظ شخص، أنفاسه الأخيرة، فيما أصيب 4 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، صباح اليوم الاثنين؛ إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بدائرة مركز شرطة أولاد صقر، بالشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين، إحداهما "توك توك" بدائرة مركز شرطة أولاد صقر.

أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى "أولاد صقر" المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما جرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.