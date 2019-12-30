 مصرع 5 تلاميذ جراء انفجار عبوة ناسفة بالأنبار.. والسفير الكندي بالعراق يدين الحادث - بوابة الشروق
الإثنين 30 ديسمبر 2019 6:12 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء انتخابات محليات قريبا في مصر؟

النتـائـج تصويت

مصرع 5 تلاميذ جراء انفجار عبوة ناسفة بالأنبار.. والسفير الكندي بالعراق يدين الحادث

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 30 ديسمبر 2019 - 5:14 م | آخر تحديث : الإثنين 30 ديسمبر 2019 - 5:14 م

أفاد مصدر أمني عراقي بأن 5 تلاميذ لقوا مصرعهم جراء انفجار عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي، أثناء خروجهم من المدرسة جنوب قضاء الفلوجة التابعة لمحافظة الأنبار.

وقال المصدر - في تصريح لقناة (السومرية نيوز) اليوم الاثنين - "إن قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه، فيما تم نقل الجثامين إلى دائرة الطب العدلي".

يأتي هذا عقب إعلان مديرية مكافحة المتفجرات العثور على مواد متفجرة من مخلفات تنظيم "داعش" غربي محافظة الأنبار، وذلك بالتزامن مع انطلاق عملية "إرادة النصر" الثامنة في عدد من المحافظات العراقيى للقضاء على فلول التنظيم الإرهابي.

ومن جانبه، أعرب السفير الكندي الجديد لدى بغداد أولريك شانون عن حزنه إزاء سقوط 5 تلاميذ ضحايا للانفجار، مشددا على أن مسألة إزالة مخلفات "داعش" المتفجرة في العراق تعد من أولويات كندا من خلال تقديم الدعم التقني، سواء كان عسكريا أو مدنيا للعراقيين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك