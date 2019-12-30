أفاد مصدر أمني عراقي بأن 5 تلاميذ لقوا مصرعهم جراء انفجار عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي، أثناء خروجهم من المدرسة جنوب قضاء الفلوجة التابعة لمحافظة الأنبار.

وقال المصدر - في تصريح لقناة (السومرية نيوز) اليوم الاثنين - "إن قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه، فيما تم نقل الجثامين إلى دائرة الطب العدلي".

يأتي هذا عقب إعلان مديرية مكافحة المتفجرات العثور على مواد متفجرة من مخلفات تنظيم "داعش" غربي محافظة الأنبار، وذلك بالتزامن مع انطلاق عملية "إرادة النصر" الثامنة في عدد من المحافظات العراقيى للقضاء على فلول التنظيم الإرهابي.

ومن جانبه، أعرب السفير الكندي الجديد لدى بغداد أولريك شانون عن حزنه إزاء سقوط 5 تلاميذ ضحايا للانفجار، مشددا على أن مسألة إزالة مخلفات "داعش" المتفجرة في العراق تعد من أولويات كندا من خلال تقديم الدعم التقني، سواء كان عسكريا أو مدنيا للعراقيين.