ائتلاف دولة القانون يدعو لحماية الأراضي العراقية من أى اعتداء خارجي

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أعلن ائتلاف دولة القانون العراقي، اليوم الاثنين رفضه استخدام الأراضي العراقية ساحة لتصفية الحسابات، داعيا الولايات المتحدة إلى احترام العراق.

وقال رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، في بيان، أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، "إن الهجوم السافر على مقاتلي اللواء 45 التابع للحشد الشعبي جراء عدوان غير مبرر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة القائم مساء أمس".

وأضاف أن "الهجوم يعد انتهاكا لسيادة العراق واستهدافا لقوة عراقية منضوية ضمن القوات المسلحة والذي جاء متزامنا مع بدء المرحلة الثامنة من عمليات إرادة النصر لملاحقة عناصر تنظيم داعش الإرهابي".

وطالب الائتلاف الحكومة العراقية "باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأراضي العراقية من أي اعتداء خارجي والحفاظ على سيادة وأمن العراق".

يذكر أن القوات الأمريكية نفذت أمس ثلاث ضربات جوية على مقر اللواء 45 بالحشد الشعبي، ما أسفر عن مقتل 25 عنصرا أمنيا، وإصابة 51 آخرين بجروح.