الصدر يدعو القوى السياسية للتعاون لإخراج القوات الأمريكية من العراق

دعا مقتدى الصدر اليوم الإثنين القوى السياسية في العراق إلى التعاون؛ لإخراج القوات الأمريكية من العراق.

وقال الصدر في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي / تويتر/-لقد «حذرنا سابقاً من مغبة زج العراق في الصراعات الإقليمية والدولية وقلنا إن العراق وشعبه ما عاد يتحمل مثل هذه التصرفات الرعناء».

وذكر: «لو أننا تعاونا سابقاً لإخراج المحتل(القوات الامريكية) عبر المقاومة العسكرية لما جثم على صدر العراق ولو أننا تعاونا من أجل عدم إقرار الاتفاقية المذلة لم يحدث ما حدث واليوم، وأننا على استعداد لإخراجه بالطرق السياسية والقانونية».

ودعا الصدر إلى توحيد الصفوف لإخراجه بأسرع وقت ممكن ولتبعدوا عنكم التصرفات عير المسؤولة من بعض الفصائل العسكرية وليكن زمام الأمر بيد القوات الأمنية حصراً».

وأكد الصدر "إن لم ينسحبوا سيكون لنا تصرف آخر وبالتعاون معكم".

تأتي تصريحات الصدر بعدما تعرضت أمس الأحد قوات الحشد الشعبي لقصف جوي أمريكي استهدف حزب الله العراقي أحد فصائل الحشد، ما أسفر عن مقتل 25 وإصابة أكثر من 51 آخرين.

من جانبها قالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) أن القصف جاء "ردا على هجمات متكررة نفذتها كتائب حزب الله العراقي، على قواعد عراقية تضم قوات أمريكية"، بعدما تسبب أحدها في مقتل متعاقد أمريكي يوم الجمعة الماضي.