 محاولة سرقة شقة الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين - بوابة الشروق
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محاولة سرقة شقة الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين

الشرطة النمساوية
الشرطة النمساوية
أ ش أ
نشر فى : الإثنين 30 ديسمبر 2019 - 5:16 م | آخر تحديث : الإثنين 30 ديسمبر 2019 - 5:16 م

تكثف الشرطة النمساوية جهودها لضبط لصوص حاولوا سرقة شقة الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلين، والذي يقضى الإجازة في مكان آخر.

وقالت مصادر في الشرطة النمساوية، اليوم الاثنين، أن اللصوص حاولوا استغلال موسم عطلات عيد الميلاد، حيث توصلوا إلى المبني السكني الذي يقيم به الرئيس إلا أنهم فشلوا في كسر الباب بسبب الاحتياطات الأمنية وكاميرات المراقبة، بينما أحدثوا تلفيات وسرقات واسعة في شقق بعض جيران الرئيس.

ولم تكشف مصادر الشرطة عن أي تفاصيل أخرى "لأسباب أمنية" وجاري فحص ما التقطته كاميرا المراقبة كما يجري التحقيق فى الحادث على قدم وساق.


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