طالبان تنفي تقارير «لا أساس لها» حول إعلان وقف إطلاق النار

قال متحدث باسم طالبان، اليوم الاثنين، إن الحركة ليس لديها أي نية لإعلان وقف مؤقت لإطلاق النار في أفغانستان.



وفي بيان بعنوان "توضيح بشأن الدعاية حول وقف إطلاق النار"، قال كبير المتحدثين باسم طالبان ذبيح الله مجاهد إنه يقدم "حقيقة الوضع".



وجاء ذلك بعد يوم من نشر وكالة أسوشيتد برس تقريرا نقلت فيه عن مسؤولين لم تكشف هويتهم من الحركة المتشددة القول إن المجلس الحاكم لطالبان وافق على وقف مؤقت لإطلاق النار من أجل تمهيد الطريق لاتفاق سلام ينهي 18 عاما من الحرب.



وقالت طالبان اليوم الاثنين إن تقرير وكالة أسوشيتد برس بالإضافة إلى تقارير تالية أخرى حول وقف محتمل لإطلاق النار كانت "زائفة ولا أساس لها من الصحة".



وأضاف البيان أن واشنطن لم تطلب سوى تخفيض حجم العنف وشدته، وأن المناقشات التي تجريها الحركة المسلحة تدور حول هذه القضية المحددة فقط.



وقال مجاهد إن القائد الأعلى لطالبان الملا هيبة الله أخندزادا لم يصدر بعد مرسوما نهائيا، ولا توجد خلافات بين صفوف الحركة.



وحث المتحدث السياسي لحركة طالبان والمقيم في الدوحة سهيل شاهين وسائل الإعلام في وقت متأخر أمس الأحد على الامتناع عن نشر ما أسماه "تقرير لم يتم التحقق منه".



وفي غضون ذلك، هاجم مسلحو طالبان مجمعا لميليشيا موالية للحكومة في مقاطعة جوزجان شمالي أفغانستان في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، ما أسفر عن مقتل 14 عضوا وإصابة خمسة آخرين على الأقل. وقال مسؤول محلي إنه بالإضافة إلى ذلك، اختفى اثنان من أفراد القوات الموالية للحكومة.



وقال المتحدث باسم حاكم المقاطعة، عبد المعروف عازر، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الهجوم استمر لمدة 90 دقيقة حتى وصلت قوات جديدة وغادر المسلحون المكان.



وقالت طالبان إنها قصفت أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في شمال أفغانستان بالصواريخ مساء الأحد.



ومع ذلك، نفى متحدث باسم الجيش الأمريكي ما قالته طالبان، قائلا إن المسلحين يواصلون إطلاق الصواريخ على القواعد ولكنها غالبا لا تصل إلى أهدافها.