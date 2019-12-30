مقتل أحد قادة ألوية الحشد الشعبي في القائم غربي العراق



(د ب أ)

أعلن الحشد الشعبي في العراق، اليوم الأحد، أن طائرات أمريكية مسيرة قصفت مواقع للواء 45 في الحشد الشعبي في قضاء القائم اقصى غربي العراق.

وقال الحشد في بيان صحفي إن "طائرات أمريكية مسيرة قصفت مساء اليوم مواقع للواء 45 في الحشد الشعبي بمنطقة المزرعة في طريق عكاشات ضمن قاطع عمليات الجزيرة البادية بقضاء القائم غربي محافظة الأنبار أقصى غربي العراق".

وأضاف أن "القصف أسفر عن وقوع شهداء وجرحى في صفوف اللواء 45 بالحشد الشعبي ولا يزال القصف مستمرا".

وعلى جانب آخر، أفادت مصادر في الحشد الشعبي بأن من بين القتلى الحاج علي آمر فوج في قوات الحشد ومشيرة إلى أن القصف استهدف 5 مقرات لحزب الله العراقي في القائم.