تأجيل محاكمة 13 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية لتعديهم على الأمن والاستيلاء على أسلحة وذخيرة بالشرقية

أصدرت محكمة دائرة إرهاب الشرقية، المُنعقدة بمجمع محاكم بلبيس لدواعٍ أمنية، برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابي، رئيس المحكمة، اليوم الاثنين، قرارها في القضية رقم 479 جنايات أبو كبير لسنة 2018، بتأجيل محاكمة 13 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية إلى جلسة الاثنين 23 مارس المُقبل، للمرافعة؛ لتعديهم على الأكمنة الأمنية والاستيلاء على أسلحة وذخيرة كانت بحوزة خفراء بها.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع الأمن العام، تمكنت من ضبط 13 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بأبو كبير، وهم: "بسام ع ال ع" و"محمد ع ش خ" و"حاتم أ س ع" و"صلاح ال م إ و" و"إبراهيم ع م" و"أحمد ال ي ال" و"أحمد س م ع" و"محمود ع ع" و"محمد ع ع" و"عمر م م ع" و"أحمد م ع" و"عبدالله ح" و"أحمد ع ال".



وتبين تولي المتهمين الأول والثاني والثالث قيادة وزعامة بالجماعة الإرهابية، وإطلاقهم أعيرة نارية على الخفراء المُعينين بالأكمة والخدمات الخاصة بمحول كهرباء بعزبة "خليل بركات" بأبو كبير، ما أسفر عن إصابة خفيرين، فيما تمكن المتهمين من الاستيلاء على بندقيتين خرطوش وذخائر عهدة الخفيرين.



كما تبين أن المتهمين اقتحموا غرفة الخفراء بكمين "كفر كشك" وإطلاق النيران على الخفراء، ما أسفر عن استشهاد الخفراء "رمضان أحمد سالم" و"سيد عبدالله محمد"، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم محبوسين إلى محكمة دائرة إرهاب الشرقية.