 رئيس بنين السابق يعود إلى البلاد للاحتفال بالأعياد - بوابة الشروق
الإثنين 30 ديسمبر 2019 6:11 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء انتخابات محليات قريبا في مصر؟
النتـائـج تصويت

رئيس بنين السابق يعود إلى البلاد للاحتفال بالأعياد

رئيس بنين السابق توماس يايي بوني
رئيس بنين السابق توماس يايي بوني
أ ش أ
نشر فى : الإثنين 30 ديسمبر 2019 - 5:15 م | آخر تحديث : الإثنين 30 ديسمبر 2019 - 5:15 م

أعلن يوجين أزاتاسو، المسئول السياسي بحزب "قوى كوريس من أجل بنين ناشئة" عودة رئيس بنين السابق توماس يايي بوني إلى أرض الوطن، وذلك بعد نفيه عن البلاد لعدة أشهر.

وقال أزاتاسو المقرب من رئيس بنين السابق - حسبما ذكر راديو (أفريقيا 1) اليوم الاثنين - "إن بوني بحالة صحية جيدة، وإنه عاد إلى البلاد على متن طائرة برفقة أحد أبنائه".

وأكد أحد أقارب الرئيس السابق، دون الإفصاح عن هويته، أن الرئيس بوني عاد إلى البلاد من أجل الاحتفال بالأعياد، وذلك دون الإفصاح عن موعد مغادرته البلاد.

وكان رئيس بنين السابق بوني قد غادر بلاده في 23 يونيو الماضي لدواع صحية، وذلك بعد شهرين من أزمة سياسية حادة بينه وبين الرئيس الحالي باتريس تالون.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك