رئيس بنين السابق يعود إلى البلاد للاحتفال بالأعياد

أعلن يوجين أزاتاسو، المسئول السياسي بحزب "قوى كوريس من أجل بنين ناشئة" عودة رئيس بنين السابق توماس يايي بوني إلى أرض الوطن، وذلك بعد نفيه عن البلاد لعدة أشهر.

وقال أزاتاسو المقرب من رئيس بنين السابق - حسبما ذكر راديو (أفريقيا 1) اليوم الاثنين - "إن بوني بحالة صحية جيدة، وإنه عاد إلى البلاد على متن طائرة برفقة أحد أبنائه".

وأكد أحد أقارب الرئيس السابق، دون الإفصاح عن هويته، أن الرئيس بوني عاد إلى البلاد من أجل الاحتفال بالأعياد، وذلك دون الإفصاح عن موعد مغادرته البلاد.

وكان رئيس بنين السابق بوني قد غادر بلاده في 23 يونيو الماضي لدواع صحية، وذلك بعد شهرين من أزمة سياسية حادة بينه وبين الرئيس الحالي باتريس تالون.