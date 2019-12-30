الحكومة الاتحادية الألمانية لا تخطط لوضع حد أقصى للسرعات على الطرق السريعة

أعلنت الحكومة الاتحادية الألمانية مجددا رفضها لوضع حد أقصى عام للسرعة على الطرق السريعة، على الرغم من الخلاف المستمر بين أطراف الائتلاف الحاكم في هذا الشأن.



وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية أولريكه ديمر، اليوم الاثنين، بالعاصمة برلين: "الحكومة الاتحادية لا تخطط لوضع حد أقصى عام للسرعات على الطرق السريعة الألمانية".



وأضافت ديمر أن ذلك ليس منصوصا عليه في اتفاقية الائتلاف الحاكم بين الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، وقالت إنه ليس هناك أيضا "موقف جديد".



يشار إلى أن هناك خلافا بين وزارتي النقل والبيئة الألمانيتين في هذا الموضوع منذ شهور، حيث يرفض وزير النقل الألماني أندرياس شوير وضع حد أقصى عام للسرعات، فيما تؤيد وزير البيئة الألمانية سفنيا شولتسه ذلك وتبرره بالسلامة المرورية وحماية المناخ.



يذكر أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي ذكر في مؤتمر العام هذا الموضوع ضمن موضوعات المشروعات الإضافية التي يعتزم التشاور بشأنها مع الاتحاد المسيحي.