قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن كافة مدن ومحافظات الجمهورية ستتمتع باستقرار جوي، باستثناء البرد الذي يشعر به المواطنون، لافتًا إلى أنه طبيعي في هذا التوقيت من العام.

وأضاف في اتصال هاتفي لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن السواحل الشمالية ستتعرض إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة، مؤكدًا أنها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية وخروج المواطنين للاستمتاع بالأعياد.

ونصح المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة أثناء التواجد خارج المنزل، موضحًا أن درجات الحرارة أقل من المعدلات خلال الـ72 ساعة المقبلة، وتراوحها خلال ساعات النهار بين 17 إلى 18 درجة مئوية، وصولًا إلى تسع درجات فجرًا في القاهرة وشمال البلاد.

وأشار إلى تمتع المناطق السياحية؛ كجنوب سيناء، والغردقة، وشرم الشيخ، بجو ممتع، مردفًا: «الشمس ساطعة خلال ساعات النهار بشكل جيد، ودرجة الحرارة العظمى 22 خلال ساعات النهار، وتبلغ خلال فترات الليل 15 درجة مئوية».