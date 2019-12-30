جامعة المنصورة تكرم فريق زراعة الكبد لإجرائه 90 عملية خلال 2019

كرم الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة اليوم الاثنين، فريق زراعة الكبد بمركز جراحة الجهاز الهضمي بالجامعة لإجرائه 90 حالة زراعة كبد من متبرع حي خلال 2019؛ ليصل إجمالي حالات زراعة كبد إلى 730 حالة منذ عام 2004 منذ بدء العمل ببرنامج زراعة الكبد بالمركز.

ومن جهته.. قال الدكتور محمد الشوبري مدير مركز جراحة الجهاز الهضمي : "إن المركز يعد مقصدًا لمرضى الكبد والجهاز الهضمي من شتى المحافظات، فقد استطاع المركز تحقيق سمعة طبية ناجحة بفضل جهود الأطباء والعاملين والتمريض منظومة متكاملة؛ لخدمة المرضى وتقديم كافة الخدمات الطبية وبمستوى يضاهي المراكز العالمية".

وبدوره.. قال الدكتور محمد عبدالوهاب المشرف على فريق زراعة الكبد: "إن عام 2019 شهد إنجاز 90 حالة زراعة كبد بنسبة شفاء 91% منهل 50% من محافظة الدقهلية و40% من مختلف محافظات الجمهورية و10% من الدول العربية".

وأضاف عبدالوهاب: "أن هناك فريقًا متكاملًا بذل جهدًا كبيرًا وعلى مدار ساعات طويلة في إجراء عمليات الزراعة ومتابعة الحالات للوصول إلى إجراء 730 حالة خلال 14 عامًا من متبرع حي بنسبة شفاء 91% ، وبذلك يحتل المركز الترتيب الرابع عالميًا في عمليات الزرع من متبرع حي على مستوى العالم والأول على مستوى مصر والشرق الأوسط في عدد الحالات ونسبة شفائها".