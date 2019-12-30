السكة الحديد: السيطرة على حريق بقطار 539 بكفر الزيات دون خسائر

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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، السيطرة على حريق محدود في القطار رقم 539، ركاب القاهرة / منوف / كفر الزيات بمحطة كفر الزيات.

وقالت الهيئة في بيان، أنه بعد وصول القطار محطة كفر الزيات الساعة 11:25 وبعد نزول جميع الركاب على الرصيف، وأثناء تدوير الجرار للقيام بدور قطار 850 المقرر قيامة الساعة 13:05 تلاحظ لناظر المحطة تصاعد ادخنة من سقف العربة الأخيرة من القطار نتيجة لحريق محدود بها .

وأضاف البيان أنه تم استخدام خراطيم الإطفاء الخاصة بالمحطة وطفايات الحريق وبمساعدة مطافي البلدية تم إخماد الحريق نهائيًا وتحرر بذلك محضر شرطة برقم 2/106 أحوال نقطة شرطة سكة حديد كفر الزيات.

وفي هذا الصدد قرر المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب هذا الحريق وحصر تلفيات العربة.