بدء إضراب أطقم ضيافة شركة «جيرمان وينجز»

بدأ أطقم ضيافة شركة "جيرمان وينجز" الألمانية للطيران بعد منتصف ليل الأحد، إضرابا يستمر لـ3 أيام، مما سيؤثر على 180 رحلة جوية خلال فترة احتفالات العام الجديد.

ودعت نقابة أطقم الضيافة الجوية (أوفو)، يوم الجمعة الماضي، أطقم الضيافة إلى تنظيم إضراب عن العمل يستمر 3 أيام بداية من 30 ديسمبر ويستمر حتى نهاية أول يناير المقبل.

وتقوم شركة يورووينجز، وهي شركة تابعة لشركة لوفتهانزا، بتحديث الأرقام بانتظام حول عدد الرحلات الجوية المتضررة بالإضراب على موقعها الإلكتروني.

تجدر الإشارة إلى أن "جيرمان وينجز" تشغل رحلات لـ"يورووينجز"؛ حيث إن نحو 30 طائرة من إجمالي أسطول "يورووينجز، المؤلف من 140 طائرة، تتبع "جيرمان وينجز".

وقالت متحدثة باسم الشركة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، "إن حوالي 15% من رحلات يورووينجز ستتأثر. وأضافت أن "من بين 1200 رحلة مقررة خلال فترة الإضراب، سيتم تشغيل أكثر من 1000 رحلة".

ومعظم الرحلات التي سيتم إلغاؤها هي رحلات داخلية، إلا أن من بينها أيضا رحلات إلى النمسا وسويسرا.

ويأتي الإضراب بسبب خلاف يتركز على اللوائح التي تنظم العمل بدوام جزئي.

وفي رسالة إلى أعضائها، حذرت نقابة أطقم الضيافة الجوية "أوفو" من أن مدة الأيام الثلاثة قد لا تكون طويلة بما فيه الكفاية وأنه من الممكن تمديد الإضراب.