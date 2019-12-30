رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي: اسكتلندا يمكن أن تعود للاتحاد الأوروبي بعد بريكست

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(د ب أ)

قال ديفيد مكاليستر، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي إن اسكتلندا قد تعود إلى الاتحاد الأوروبي بعد مغادرة بريطانيا (بريكست) ، ولكن بشرط أن تصبح دولة مستقلة.

وأضاف مكاليستر في تصريحات لشبكة التحرير الصحفي (دويتشلاند) أن هناك قضايا أخرى على حافة الخطر.

وتابع: "ربما تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي، لكنها تظل مرتبطة بنا بطرق متعددة".

وأوضح: "المؤسسات الاسكتلندية تسألني بالفعل ما إذا كان بإمكاني أن أكون الشخص المسؤول عن الاتصال بهم في بروكسل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وأشار إلى أنه يرى مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كخطأ تاريخي ستكون لها تداعيات على بريطانيا.