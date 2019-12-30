إنقاذ 19 مهاجرا قبالة سواحل شمال فرنسا

أعلنت السلطات الفرنسية إنقاذ 19 مهاجرا قبالة شواطئ "دونكيرك" في شمال فرنسا بينما كانوا يحاولون العبور إلى بريطانيا بواسطة قارب صغير.

وذكرت المديرية البحرية في المانش وبحر الشمال في بيان أورده راديو (فرنسا الدولي) اليوم الاثنين- أن القارب الذي كان يحمل 16 رجلا وامرأة وطفلان، واجه صعوبات عندما كان على بعد 7 كيلومترات من الساحل، وشاركت في عملية الإنقاذ مروحية تابعة للبحرية وزورق لخفر السواحل وقارب نجاة تابع للجمعية الوطنية للإنقاذ في البحر وحول مسار قارب للصيد لإغاثة المهاجرين.

يذكر أنه في وقت مبكر من صباح أمس الأحد، تمت إغاثة 30 شخصا في المانش خلال عمليتي إنقاذ.