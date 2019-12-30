تركيا تصعد حروب الجيل الرابع وتنفذ برامج تدريبية «مسمومة» لاختراق الإعلاميين الأفارقة

كشف تقرير صادر عن شبكة "نورديك" لمكافحة التطرف -ومقرها ستوكهولم- عن تنفيذ تركيا برنامج لاستمالة وتجنيد شباب الصحفيين في إفريقيا وربطهم فكريا وعمليا بأهداف النظام التركي وسياسات أردوغان، لافتا إلى أنه بدا واضحا أن أدوات التدخل الخارجي لنظام أردوغان للتوغل في إفريقيا لا تقتصر فقط على أدوات التدخل العسكري والعمل الاستخباري المباشر، بل امتدت إلى الاعلام باعتباره سلاحا مؤثرا في حروب الجيل الرابع لتفكيك الدول من الداخل.



وأشار التقرير إلى قيام مؤسسة تتبع الحكومة التركية على مدار عام 2019 بتنظيم دورات تدريب لشباب الإعلاميين المبتدئين وللكوادر الوسطى في مؤسسات إعلامية إفريقية منتقاة كان آخرها دورة بدأت في 21 أكتوبر الماضي، وانتهت في 12 نوفمبر 2019، وذلك في إطار ما يسمى "Africa Media Representatives Training Program" "AFMED" أو برنامج تدريب "ممثلو الإعلام الإفريقي" الذي شمل متدربين من الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وتشاد وإثيوبيا وجنوب إفريقيا وكينيا ومالي والنيجر ونيجيريا والصومال والسودان.



وكشف التقرير إسناد النظام التركي مسئولية تنفيذ هذا البرنامج إلى سفير تركيا السابق -المثير للجدل- في جمهورية تشاد أحمد كافاز، وهو الرجل المعروف بتعاطفه الشديد مع تنظيم القاعدة الإرهابي، ويتم تدريب شباب الصحفيين الأفارقة من خلال اتحاد الباحثين الأفارقة "African Researchers Association" "AFAM"، وهي مؤسسة يدير أنشطتها السفير التركي السابق لدى تشاد أحمد كافاز، الذي يتفادى عند انتقاء المتدربين أصحاب المناصب القيادية مركزا على شباب الإعلاميين الطموحين للمال وأصحاب القيادات الوسطى الطموحين للمال والمساندة أيضا وذلك في دول بعينها تستهدف تركيا تعزيز أقدامها فيها بإفريقيا.



واعتبر التقرير أن خلفية السفير التركي أحمد كافاز -الذي أسند إليه نظام أردوغان هذا الملف- تشير إلى خطورة توليه إدارة مثل تلك البرامج التدريبية المقدمة من تركيا لاستهداف شباب الإعلاميين الأفارقة، فقد عمل السفير أحمد كافاز سفيرا لتركيا لدى تشاد في الفترة من 2013 وحتى 2015، وفي فبراير 2013 وواجه حملة انتقاد واسعة بعد تغريدة له على "تويتر"، قال فيها إنه لايمكن اعتبار القاعدة منظمة إرهابية ، كما اتهم فرنسا بالمغالاة في تصوير الإرهاب في مالي كذريعة للتدخل هناك، بل واعتبر أن كلمة "إرهاب" هي من صنع آلة الدعاية الغربية.



كما كشف التقرير عن إسهام مؤسسة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات في تركيا المعروفة اختصارا "آي إتش إتش" "Foundation for Human Rights and Freedoms and Humanitarian Relief" "IHH" بدور مهم في عملية انتقاء وترشيح المتدربين الأفارقة من شباب الإعلاميين للحضور إلى تركيا.



تجدر الإشارة إلى أن هناك إدانات موثقة قد صدرت بحق مؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية من مجموعة العمل الدولية لسوريا في مجلس الأمن الدولي، ويثبت تورطها في أعمال تهريب أسلحة وعتاد ومواد إغاثة للعناصر المسلحة المتشددة والتكفيرية في سوريا و كذلك لبعض الفصائل الإرهابية في ليبيا تحت غطاء العمل الإغاثي والإنساني.



ويعد حسين اوروك نائب رئيس وكالة الإغاثة الإنسانية التركية "آي إتش إتش" المحاضر الرئيسي للمتدربين الأفارقة في هذا البرنامج ممثلا لمؤسسته وهو الرجل المعروف عنه بتشدده وتعاطفه مع الحركات الجهادية المتأسلمة التي من بينها حركة "جيش بناجسمورو الإسلامي المسلحة" "Bangsamoro Islamic Armed Forces" "BIAF"، والذي يعد الجناح المسلح لجبهة تحرير مورو الإسلامية في الفلبين "Moro Islamic Liberation Front" "MILF"، كما بينت تقارير للاستخبارات الأوروبية ضلوع الرجل في تهريب أسلحة وذخائر إلى العناصر الإرهابية التي تتبع القاعدة في سوريا وليبيا تحت غطاء أنشطة الإغاثة الإنسانية التركية.



ومن بين الداعمين لبرنامج تدريب شباب الإعلاميين الأفارقة في تركيا، يظهر اسم ما يعرف بمركز التنسيق والتدريب الإفريقي التركي "African Coordination and Training Center" "AKEM" التابع لمنظمة دينيز فينزيرى شاريتي التركية الخيرية "Deniz Feneri charity" وثيقة الصلة بمؤسسة الرئاسة التركية كذارع للتواصل مع أتراك الشتات وتجمعاتهم حول العالم وتعبئتهم كطابور خامس لخدمة الاستخبارات التركية حول العالم ورصد وملاحقة المعارضين الأتراك في الخارج لسياسات أردوغان.



وتأسست منظمة دينيز فينزيرى المشار إليها فى سبتمبر من عام 2008، وفي العام الماضي أدانت محكمة ألمانية 3 من عناصرها بتهمة اختلاس 18.6 مليون يورو من أموال التبرعات الخيرية المحصلة من ألمانيا وتحويلها إلى جهات تمويل غير معلومة وتنفيذ أنشطة مشبوهة على الأراضى الألمانية للتجسس على المعارضين الأتراك المقيمن هناك كواجهة عمل للاستخبارات التركية وتمويل أنشطتها الخارجية تحت غطاء جمع التبرعات من أثرياء أوروبا للضعفاء والمنكوبين فى العالم الاسلامي.



وكان ذلك يتم بدعم من حملات إعلانية مكثفة تتم اذاعتها عبر القناة التليفزيونية التركية السابعة التى تمتلكها عائلة "البيرق" التي تعد أكبر العائلات التركية الداعمة لحزب العدالة والتنمية التركي وذات الصلة الوثيقة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث إن بيرات البيرق زوج ابنته هوسليل تلك العائلة.



ورصدت جهات التحقيق الألمانية التي حظرت نشاط تلك المنظمة المشبوهة على أراضيها 200 واقعة جمع أموال عبر عناصر تلك المنظمة التركية خلال الفترة من مطلع عام 2002 وحتى أبريل 2007 تحصلت فيها على 41 مليون يورو .



وتلعب وكالة الأناضول التركية للأنباء التى تديرها الحكومة التركية دورا مهما في تفعيل برامج التواصل مع شباب الإعلاميين فى إفريقيا واستمالتهم إلى أنقرة وتجنيدهم للعمل لحساب تركيا فى بلدانهم بعد عودتهم "مغسولي العقول" في إسطنبول، حيث يتم تدريبهم في استديوهات هيئة الإذاعة والتلفزة العامة التركية "TRT" ومؤسسة معارف التركية للتدريب والثقافة "Maarif Foundation"، و على مدار دورات التدريب التى تستغرق 3 سابيع لكل دورة بإجمالي 200 متدرب فى الدورة الواحدة يتم تلقين المتدربين أهداف السياسة الخارجية التركية وأوجه "دبلوماسية العمل الإنسانى للأتراك"، وموضوعات متعددة فى التناول الاعلامى لقضايا السياسة والاقتصاد.



كما لم يغب عن مصممى برنامج التدريب تعليم المتدربين الأفارقة مسائل متعلقة "بجمع المعلومات" و"استمالة المصادر" و"الحملات الإلكترونية" وتوظيف وسائل التواصل الإعلامي" و"التصوير" وجميعها كما يقول التقرير مهارات لا غنى عنها للقائمين على تنفيذ حروب "الجيل الرابع"، كما لم يغب عن واضع برامج تدريب تركيا لشباب الإعلاميين الأفارقة إعماء عقولهم بشىء من الترفيه والسياحة وجوانب الاستمالة الحسية الأخرى.