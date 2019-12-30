يوناميد: الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ملتزمان بتحقيق سلام دائم في السودان

أكد جيريمايا مامابولو، الممثل الخاص المشترك لبعثة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور "يوناميد"، أن الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ملتزمان بتحقيق سلام دائم في السودان.

وقال مامابولو، في بيان اليوم الاثنين،" إن اليوناميد داعمة بشكل كلي لعملية السلام بين حكومة السودان الانتقالية والحركات المسلحة والتي تجري الآن في جوبا، داعيا كل السودانيين لاغتنام هذه الفرصة للمشاركة فيها، ولتمهيد الطريق لوضع حد للصراع وزيادة إمكانية بناء السلام والمصالحة والتنمية".

وأضاف: "لقد كان عام 2019 عاما للتغيير بالنسبة لأهل دارفور وموظفي اليوناميد، وبينما تمر البعثةُ بعملية التقليص، ما يتطلب إعادة هيكلة عملياتها على الأرض، فنعمل بجانب الهياكل الانتقالية بحكومة السودان والشركاء بفريق الأمم المتحدة القطري على مواصلة تحقيق متطلبات الحماية وتوفير المساعدات الإنسانية للنازحين في دارفور".

وأكد أن اليوناميد ستستمر بشكل دؤوب في تنفيذ تفويضها، وستظل ملتزمة بقضية السلام والاستقرار والتنمية والأمن في دارفور، حتى تنهي مهمتها في الإقليم.