روسيا: إحباط هجوم إرهابي بعد إشارة من الاستخبارات الأمريكية

(د ب أ)

أعلنت الاستخبارات الروسية اليوم الأحد أنها أحبطت هجوما في مدينة سان بطرسبرج شمال روسيا بناء على إشارة قادمة من الاستخبارات الأمريكية.

وحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية (إنترفاكس)، فقد أعلن جهاز الاستخبارات الداخلية الروسي (إف إس بي) القبض على اثنين من المواطنين الروس على خلفية هذه الواقعة.

ووفقا لبيان (إف إس بي)، فإن هذين الشخصين كانا يعتزمان شن هجوم إرهابي في أيام العطلات قبل أو بعد نهاية العام في أماكن بها العديد من الأشخاص.

وأضاف (إف إس بي) أنه تم تحريز أدلة تؤكد المعلومات الخاصة بالتحضير لهذا الهجوم.

وتابع الجهاز الروسي أن الإشارة عن هذا الهجوم وردت إليه من الاستخبارات الأمريكية، وأعقب ذلك القبض على الشخصين المذكورين أول أمس الجمعة.

وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا اليوم بنظيره الأمريكي دونالد ترامب شكره خلال ذلك على المعلومة التي بعثت بها الاستخبارات الأمريكية.