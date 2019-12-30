الشركات المتوسطة في ألمانيا تطالب الحكومة بفعالية أكبر في السياسة الاقتصادية

طالبت الشركات المتوسطة في ألمانيا الحكومة الاتحادية ببذل مزيد من الجهود لتعزيز القدرة التنافسية للبلاد في ظل خفوت النمو الاقتصادي.

وقال رئيس اتحاد الشركات المتوسطة، ماريو أوفين، اليوم الاثنين، في برلين إنه يتعين على الائتلاف الحاكم التخلي عن سلبيته في السياسة الاقتصادية.

وتتطلع الشركات المتوسطة في ألمانيا بتفاؤل إلى عام 2020 رغم الركود الصناعي. ومع ذلك، يرى أوفين أن البلاد تسير حاليا "على طبقة رقيقة من الجليد" فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي.

وبحسب استطلاع حديث للرأي، تقيم نحو ثلث الشركات المتوسطة في ألمانيا وضع الأعمال الراهن بأنه مُرض، حيث ترى 47% من الشركات أنه جيد و12% أنه جيد جدا.

وتتوقع نحو 80% من الشركات أن يكون نشاطها خلال العام الجديد مُربحا أو مستقرا على الأقل، بينما تخشى 70% من الشركات من تباطؤ الاقتصاد برمته خلال العام المقبل.

وقال أوفين إن الشركات المتوسطة تتشكك على نحو كبير في قدرة الأوساط السياسية وإرادتها نحو تحقيق المزيد من النمو، مطالبا مجددا بخفض الأعباء الضريبية على الشركات وتقليل الإجراءات البيروقراطية.