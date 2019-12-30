أكد مختار مختار، المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي عدم رضاه عن التعادل أمام الجونة في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز.

وقال مختار مختار في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة عبر قناة «تايم سبورت»: «لست راضيا على الإطلاق من التعادل أمام الجونة، ظهرنا بشكل إيجابي جدا من جانب الأداء وتدوير الكرة ولكن للأسف لم ننجح في التسجيل».

وأضاف: «أخبرت اللاعبين بين الشوطين أن الأداء الجيد وحده لا يكفي، والأهم هو تسجيل الأهداف، وهذا ما سنركز عليه الفترة المقبلة، وسنسعى لنكون أكثر فاعيلة وإيجابية من حيث تسجيل الأهداف».

وتابع المدير الفني للإنتاج الحربي: «على الأقل نحن لا نخسر وهذا شيء جيد، ولكن النقطة الواحدة لا تحقق لنا نقلة في جدول الدوري، الثلاث نقاط هي ما تحقق ذلك، ضغط المباريات بدأ يخف شوية وده هيعمل نوع من الاستشفاء للاعبين».

وأتم مختار تصريحاته عن حكم المباراة: «كان هناك عدم توفيق من قبل حكم المباراة، نستحق ركلة جزاء بنسبة مليون % من وجهة نظري، بعض الحالات التحكيمية قد نختلف عليها، ولكن حالات أخرى لا نختلف على الإطلاق وهذه الحالات لا يمكن تفويتها».