مجلس جامعة مطروح يعقد اجتماعه بحضور المحافظ







عقد مجلس جامعة مطروح اجتماعا، اليوم الاثنين، بحضور اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح وعمداء كليات الجامعة.

وأوضح المحافظ على تقديم كافة التيسيرات والدعم لتذليل كافة العقبات، والتنسيق مع رئيس جامعة مطروح للإسراع في إنهاء مباني جامعة مطروح الجديدة وتوسعها لتكون صرحا علميا كبيرا.

وأكد على دور الجامعة مع تقديم كافة الدعم لدورها وتأثيرها بتخصصاتها العلمية المختلفة في البيئة المحيطة، مع حاجة المجتمع إلى كثير من المطالب والاحتياجات الضرورية التي تستطيع الجامعة حل الكثير منها في جميع النواحي، مع تعظيم دورها وتثمينه وتقبل أي مقترحات أو أفكار للارتقاء بالمجتمع وحل مشكلاته.