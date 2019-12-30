رئيس جامعة قناة السويس: كلية الهندسة هي أولى اتجاهاتنا نحو الاقتصاد المعرفي

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قالت رئيس جامعة قناة السويس الدكتورة ماجدة هجرس اليوم الاثنين، إن كلية الهندسة هي أولى اتجاهاتنا نحو الاقتصاد المعرفي، مؤكده دعمها الكامل للكلية التي تعد المؤثر والقوة الداعمة لمنطقة المشروعات الكبرى لقناة السويس الجديدة.

جاء ذلك خلال وضع حجر أساس المبنى الجديد لكلية الهندسة بالمبني الرئيس للجامعة بمدينة الإسماعيلية.

وقام الأستاذ المساعد بقسم العمارة والتخطيط العمراني بالكلية الدكتور فيصل أبو العزم بتقديم عرض تفصيلي للتصور المبدئي للمبنى والذي يقام على مساحة 10 آلاف متر ويستوعب 5 آلاف طالب وطالبة.

وأضاف أبو العزم أن المبنى يقام على ثلاثة طوابق و"بدروم" و13 قاعة محاضرات تشمل 4 قاعات بسعة 250 طالبا و8 قاعات أخرى تستوعب 125 طالبا وقاعة محاضرات بسعة 700 طالب وطالبة، بالإضافة إلى 12 فصلا دراسيا سعة الواحد 50 طالبا.. كما يحتوى المبنى على 15 معملا تغطي جميع الاحتياجات لأقسام الكلية المختلفة.