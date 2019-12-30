مجلس الوزراء يرصد 4862 شكوى واستغاثة طبية فى ديسمبر الحالى

استجابات سريعة من القيادات المختصة بوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية وهيئة الإسعاف

الحالات شملت مصابين بعيوب خلقية وأورام وجراحات مخ وأعصاب وأطفال مبتسرين



اجتمع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، اليوم، مع مسئولى منظومة الشكاوى التابعة للمجلس، لمتابعة موقف التعامل مع الحالات الطبية التى رصدتها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، خلال شهر ديسمبر 2019.

واستعرض مدبولى، خلال الاجتماع تقريرا من مدير المنظومة طارق الرفاعى، أوضح خلاله أن المنظومة رصدت 4862 شكوى واستغاثة خلال الشهر الحالى، تم فحصها ودراستها وتوجيهها، للجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها، من بينها 439 حالة لمواطنين بمحافظات الجمهورية تتطلب تدخلا طبيا سريعا بمختلف التخصصات الطبية.

وأوضح البيان الصادر عن مجلس الوزراء، أن الحالات الطبية تنوعت بين توفير أسرة عناية مركزة، وجراحات المخ والأعصاب، والعظام، وجراحات القلب والصدر، وجراحات الأورام، والجهاز الهضمى، وجراحات العيون، بالإضافة إلى أمراض بجهاز المناعة، وحضانات أطفال مبتسرين بكل أنواعها.

كما شملت الحالات إجراء جراحات لإصلاح تشوهات نتيجة عيوب خلقية بالأطفال حديثى الولادة، والتنسيق مع المجالس الطبية المتخصصة لاستخراج قرارات علاج على نفقة الدولة وهيئة التأمين الصحى، ولاقت استجابات سريعة من القيادات المختصة بوزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية، وهيئة الإسعاف المصرية.

وعرض الرفاعى جانبا من الحالات التى تم التعامل معها خلال شهر ديسمبر 2019، منها استقبال استغاثة بشأن (ج.م.ا) مريض محجوز بمركز قلب مطروح، يعانى من قصور بالشرايين التاجية، وتم عمل قسطرة تشخيصية للحالة وتوسيع للشريان الخلفى ولم تستجب المحاولة، ويتطلب الأمر سرعة إجراء جراحة قلب مفتوح.

وتم التنسيق مع عميد طب الإسكندرية وائل نبيل، وأفاد بإرسال المريض على الفور، وتم التنسيق مع رئيس هيئة الإسعاف المصرية محمد جاد، لنقله إلى المستشفى التخصصى التعليمى فى قسم القلب والصدر بجامعة الإسكندرية، وحجز المريض، وإجراء التدخل الجراحى، اللازم بنجاح وتقديم الخدمات الطبية اللازمة.

ورصد استغاثة بشأن (ع.ع.م) 55 عاما، محجوزة بالرعاية المركزة فى مستشفى الأحرار بالشرقية، وبعد عمل الفحوصات الطبية اللازمة تبين أنها تعانى من انشطار بالشريان الأورطى، وتحتاج إلى سرعة إجراء عملية قلب مفتوح، فتم التنسيق على الفور مع مدير معهد أكاديمية القلب والصدر التابعة لجامعة عين شمس أحمد عبدالعزيز، وهيئة الإسعاف المصرية، وتم نقل المريضة على الفور، وإجراء التدخل الجراحى العاجل بنجاح.

كما تم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة القاهرة يعانى شقيقه (ع.أ.ز) 21 سنة، من كسور متعددة بالفقرات القطنية والصدرية وشرخ بالفقرة القطنية الأولى، نتيجة سقوطه من علو، ويحتاج إلى عملية تثبيت لفقرات العمود الفقرى الصدرية والقطنية، وتم التنسيق مع مدير مستشفى الهلال محمد زيدان، وهيئة الإسعاف المصرية، لنقل المريض وحجزه، وإجراء التدخل الجراحى اللازم.

وأوضح الرفاعى أنه تم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة الجيزة تعانى والدته (م.ج.ا) 60 عاما، من انسداد معوى، وفتاق كبير الحجم يضغط على الأمعاء الغليظة، ما يؤدى إلى عودة فضلات الإخراج إلى الفم، وتحتاج إلى تدخل جراحى عاجل، وحجزها بالرعاية المركزة، فتم التنسيق مع عميد كلية الطب بجامعة الأزهر فرع البنين محمود صديق، وتم حجزها بمستشفى السيد جلال، وإجراء التدخل الجراحى اللازم.

واستقبلت المنظومة استغاثة من مواطن بمحافظة الدقهلية تعانى ابنته (ح.ر.ع) وعمرها 18 يوما، من عيوب خلقية، بعدم وجود فتحة شرج، وحاجتها إلى تدخل جراحى عاجل، فتم التنسيق مع عميدة كلية الطب بجامعة المنصورة نسرين صلاح، وحجز الرضيعة بمستشفى أطفال المنصورة الجامعى، وعمل التدخل الجراحى بنجاح.

كذلك تم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة الدقهلية يعانى شقيقه (م.م.ع) 42 عاما، من ورم بالغدة النخامية، يتطلب استكمال علاجه بجهاز جاما نايف على نفقة التأمين الصحى، بعد استئصال الورم، فتم التنسيق مع مدير فرع التأمين الصحى بالدقهلية أحمد الكيلانى، وتم توفير الجهاز المطلوب بالمركز الطبى العالمى وتقديم الخدمات الطبية اللازمة.

وتضمنت الحالات التى أشار إليها الرفاعى، استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة سوهاج يعانى نجله (ر.م.م) البالغ من العمر 4 أشهر من عيوب خلقية فى القلب، ما يمثل خطورة على حياته وعدم قدرته على الرضاعة والتنفس بصورة طبيعية، فتم التنسيق مع مدير مستشفى أطفال مصر ياسر فوزى، وهيئة الإسعاف المصرية، لنقله وحجزه وتقديم الخدمات الطبية.

وتم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة القاهرة تعرض نجله (أ.ع.أ) البالغ من العمر 4 سنوات، لسقوطه من الطابق الرابع، ما أدى إلى إصابته بكسر فى قاع الجمجمة، وكسور متعددة بالجسم، وتدهور بدرجة الوعى، ويطلب حجزه فى وحدة العناية المركزة (تخصص أطفال) بجهاز تنفس صناعى، وهو موجود فى أحد المستشفيات وغير قادر على تحمل نفقات العلاج، فتم تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1063) لشموله الرعاية الطبية اللازمة بالمستشفى، لحين استقرار حالته الصحية.

وأوضح تم استقبال استغاثة من مواطنة بمحافظة البحر الأحمر يعانى نجلها (ا.م.ف) 7 سنوات، من ثقب فى القلب، وعيوب خلقية بالشرايين التاجية المغذية لعضلة القلب، وعيوب خلقية بالصمام الميترالى، فتم التنسيق مع نائب مدير مستشفى أبو الريش المنيرة للأطفال خالد الخشاب، وهيئة الإسعاف المصرية لنقل الطفل للعرض على اللجنة المختصة للقلب وتقديم الخدمة الطبية اللازمة.

كما تضمنت الحالات التى تم التعامل معها استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة الجيزة يعانى والده (ج.ع.ح) عمره 63 عاما، من نزيف بالمخ، ويحتاج إلى تدخل جراحى عاجل، وموجود بقسم الطوارئ فى أحد المستشفيات، مع عدم توفر سرير رعاية مركزة بالمستشفى، فتم التنسيق مع مديرة مستشفى مبرة المعادى نجوى عبدالله، وهيئة الإسعاف المصرية، وحجزه بوحدة الرعاية المركزة، وإجراء التدخل الجراحى المطلوب بنجاح، وتقديم الرعاية الصحية المطلوبة.

واستقبلت المنظومة استغاثة من مواطن بمحافظة القليوبية يعانى عمه (س.هـ.ع) 48 عاما، من نزيف بالمخ، نتيجة تعرضه لحادث سير، ويحتاج لتدخل جراحى عاجل، وموجود بأحد المستشفيات الخاصة، لكنه غير قادر على تحمل النفقات ويطلب علاجه فى مستشفى حكومى، فتم التنسيق مع مدير المستشفى القبطى محب مجدى، وهيئة الإسعاف المصرية، لنقله وحجزه بوحدة العناية المركزة بالمستشفى، وإجراء التدخل الجراحى اللازم بنجاح، وبالمتابعة مع الأهل أفادوا بتحسن واستقرار الحالة الصحية، واستخراج قرار على نفقة الدولة لتغطية التكاليف.