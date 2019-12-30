حزب الله اللبناني يدين «العدوان الأمريكي الوحشي» على كتائب حزب الله العراقي



أدان حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، "العدوان الأمريكي الوحشي والغادر على مواقع كتائب حزب الله في العراق".

واعتبر، في بيان، القصف الأمريكي "اعتداء سافرا على سيادة العراق وأمنه واستقراره وعلى الشعب العراقي بكامل مكوناته، لا سيما الحشد الشعبي الذي كانت له اليد الطولى في مواجهة الإرهاب التكفيري وإلحاق الهزيمة به وملاحقة فلوله".

ورأى أن "هذا العدوان يؤكد مجددا أن الإدارة الأمريكية تريد أن تضرب عناصر القوة الكامنة في الشعب العراقي والقادرة على مواجهة داعش وقوى التطرف والإجرام، الذين دعمتهم الإدارة الأمريكية على أكثر من صعيد ولا يزالون ضمن مخططاتها وأدواتها الخبيثة في المنطقة، كما أنها تكشف عن وجهها السافر باعتبارها عدوا للعراق ومصالح العراقيين وتطلعهم إلى الحرية والسيادة الحقيقية والمستقبل الآمن".

واعتبر أن "الذين اتخذوا قرار الاعتداء الإجرامي سيكتشفون قريبا حماقة هذا القرار ونتائجه وتداعياته".

وكانت الولايات المتحدة شنت مساء أمس الأحد غارات على قواعد عسكرية تابعة لكتائب حزب الله، التابعة للحشد الشعبي والموالية لإيران، في كل من العراق وسوريا، ما أدى لسقوط عشرات القتلى والجرحى.