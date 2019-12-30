 فودافون ونوكيا تعلنان إقامة شراكة بشأن خدمات الجيل الخامس في أستراليا - بوابة الشروق
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فودافون ونوكيا تعلنان إقامة شراكة بشأن خدمات الجيل الخامس في أستراليا

سيدني - د ب أ
نشر فى : الإثنين 30 ديسمبر 2019 - 10:57 ص | آخر تحديث : الإثنين 30 ديسمبر 2019 - 10:57 ص

أعلنت شركة فودافون هتشيسون أستراليا عن إقامة شراكة مع شركة نوكيا لبدء طرح شبكتها الخاصة بالجيل الخامس فى النصف الأول من عام 2020.

وتمتد الشراكة بين الجانبين لمدة خمس سنوات على الأقل، حيت تتيح لشركة فودافون التقدم بطلبات لشركة نوكيا لتوفير الموقع الخاص بهذه الخدمة، كما يسمح لشركة فودافون تسريع أو إبطاء وتيرة طرح الشبكة الخاصة بالجيل الخامس وفقا للمتطلبات.

وقالت شركة فودافون هتشيسون أستراليا، وهى عبارة عن مشروع مشترك مناصفة بين مجموعة فودافون بى إل سى وتليكوميونيكيشن هتشيسون(استراليا) المحدودة إن الشراكة مع نوكيا تتيح لشركة فودافون أيضا الإسراع بتسليم تقنيات الجيل الخامس، وبدء تشغيل مجموعتها الأولى من مواقع الجيل الخامس داخل منطقة باراماتا الاسترالية وحولها خلال الأشهر المقبلة.

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