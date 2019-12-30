تحرير 4418 مخالفة مرورية بالمنيا

تمكنت حملة مرورية بمحافظة المنيا، اليوم الاثنين، من تحرير عدد 4418 مخالفة مرورية متنوعة، أثناء انتشار الحملة على الطرق السريعة والصحراوية، ومداخل القرى والمدن، والطرق الفرعية التابعة لها.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، بلاغا من العميد عادل جلال، مدير إدارة المرور، بقيام حملة مرورية بتحرير عدد 4418 مخالفة مرورية متنوعة ما بين سير بدون ترخيص، وبدون رخصة قيادة، وسير عكس الاتجاه الصحيح، ومخالفة قواعد المرور، ورادار، وتجاوز السرعة المقررة، واستخدام التليفون المحمول اثناء القيادة.

وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.