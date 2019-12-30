باحث ألماني: حماية المناخ والناشطة تونبرج سيظلان موضوعين رئيسيين خلال العقد المقبل

قال باحث في علم المستقبل، إن حماية المناخ، وكذلك الناشطة الشهيرة ، والمكروهة في الوقت ذاته، جريتا تونبرج سوف يظلان موضوعين رئيسيين في عام 2020 وخلال العقد القادم بأكمله.



وذكر الباحث ماتياس هوركس لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "ظهور جريتا تونبرج، وتأثيرها المذهل يشير إلى أننا نقف أمام ‘نقطة تحول‘".



وتابع قائلا: "مثل هذه الشخصيات الرمزية الكارزمية تظهر دائما على مسرح التاريخ المعاصر، عندما ينشأ تحول قوي في القيم والمعاني".



وذكر هوركس أمثلة على ذلك بالبطلة القومية الفرنسية جان دارك الملقبة بـ "عذراء أورليان" وكذلك بغاندي وجون كينيدي.



وتابع الباحث الألماني ومدير معهد أبحاث المستقبل في فرانكفورت غربي ألمانيا قائلا: "كلما زادت مناهضة هذه الشخصيات الرمزية وكراهيتها، زادت قوى التحول في المجتمع".