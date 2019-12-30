«التجمع» يتمسك بإجراء الانتخابات بالقائمة النسبية لتمثيل الأطراف كافة

علي كمال

ثمن عبد الناصر قنديل، الأمين العام المساعد لحزب التجمع لشئون التثقيف، مشاركة جميع القوي السياسية في الحوار الوطني للأحزاب بشأن قوانين الانتخابات، وندعو باقي القوي السياسية للمشاركة فيه، لأن هذا الحوار هو المخرج الحقيقي لإنجاح الحوار .

وأضاف «عبد الناصر»: "الدولة لم تخرج من مأزقها بعد، فالدولة المصرية تحارب من أجل الحفاظ على حقوقها المائية في نهر النيل، والحفاظ على حدودها الغربية، وعلينا أن ندعم الدولة في حروبها التي تخوضها".

وشدد علي ضرورة الوفاء بالانتخابات الثلاثة "المحليات والبرلمان والشيوخ" وفق أجندة زمنية محددة، متابعًا: "حزب التجمع دعا ويتمسك بإجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة لتمثيل جميع أطراف المجتمع داخل المجالس النيابية، وللوصل إلى ذلك لابد لتعديل بعض مواد الدستور، وهذا أمر صعب في الوقت الراهن خاصة، وأننا أجرينا تعديلات دستورية منذ شهور، ومع ذلك نؤكد علي ضرورة الوفاء بالاستحقاقات الانتخابية مع وجود أجندة زمنية محددة، وسوف نشترك فيها حتي وأن كنا رافضين أسلوب إجرائها".

ولفت إلى أن تثمين الحوار المجتمعي والتأكيد علي الحوار المجتمعي البناء الذي ترهاه مؤسسات الدولة هو الأساس لخروج مصر من مأزقها.