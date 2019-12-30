إطلاق حملة تعريف واسعة لدعم الصحافة المهنية والأخلاقية بالمغرب

انطلقت في المملكة المغربية حملة تعريف واسعة حول قراءة الصحافة الورقية والإلكترونية المغربية تحت شعار "لندعم الصحافة المهنية والأخلاقية"، ساهمت فيها كل الصحف المغربية والقنوات التلفزيونية ومعظم الإذاعات والمواقع الإلكترونية المغربية.

وتأتي هذه الحملة في إطار "الخطة الوطنية لتنمية قراءة الصحف"، التي تبناها المجلس الوطني للصحافة المغربي ضمن برنامج لجنة المنشأة الصحفية وتأهيل القطاع، وذلك في إطار الاختصاصات المنصوص عليها في القانون.

وتهدف المبادرة للمساهمة في بناء عملية القراءة كتعبير عن المشاركة في الشأن العام وممارسة الحق في إعلام مهني وأخلاقي وحر، وتقوية صوت الصحافة الحرة في مواجهة الاستسهال والعشوائية.

ويشارك في هذه الحملة مئات الصحفيين عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الصحافة المهنية، وبحملات في 12 مدينة خاصة بالتعريف الميداني والتعبئة والتعليم المهني والأخلاقي، لتأهيل قطاع إعلامي يشكل عصب الحياة الديموقراطية.