دراسة: ألمانيا من أكثر الدول استفادة من منظمة التجارة العالمية



كشفت دراسة حديثة أن ألمانيا من أكثر الدول المستفيدة من منظمة الصحة العالمية.

وأظهرت الدراسة، التي أجرتها مؤسسة "بيرتلسمان" الألمانية ونُشرت نتائجها اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة والصين وألمانيا حققت عبر عضويتها في المنظمة أكبر مكاسب في الدخل بفارق كبير عن دول أخرى في المنظمة.

وبحسب الدراسة، حققت ألمانيا زيادة في الدخل بسبب عضويتها في المنظمة بقيمة 66 مليار دولار عام 2016 (الولايات المتحدة: 87 مليار دولار، الصين: 86 مليار دولار).

وذكرت المؤسسة اليوم الاثنين أن "المنظمة حققت عام 2016 بالنسبة لكافة أعضائها عام 2016 زيادة في الرخاء بلغت قيمته نحو 855 مليار دولار"، موضحة أن هذا يعادل نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وبحسب الدراسة، فإن معظم الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 164 دولة استفادت من عضويتها في المنظمة.

وأشارت الدراسة إلى أن الدول غير العضوة في المنظمة اضطرت إلى مكافحة تراجع في الرخاء وفي الصادرات.

وقال خبير الشؤون التجارية في "بيرتلسمان"، كريستيان بلوت: "منظمة التجار العالمية هي النظام المشغل للاقتصاد العالمي، فهي تهتم يوميا بسير البضائع والخدمات في أجواء مستقرة وقائمة على قواعد".

وذكر بلوت أن من يسع إلى وضع نظام قائم على الاتفاقات التجارية الثنائية البحتة بدلا من منظمة التجارة العالمية، يخاطر بتكبد خسائر ضخمة في الرخاء في مجال التجارة الدولية.

تجدر الإشارة إلى أن المنظمة تحتفل بذكرى مرور 25 عاما على تأسيسها في الأول من يناير المقبل.