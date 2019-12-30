 سفينة إغاثة ألمانية تعاود عملها في البحر المتوسط بعد مصادرتها 6 أشهر في إيطاليا - بوابة الشروق
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سفينة إغاثة ألمانية تعاود عملها في البحر المتوسط بعد مصادرتها 6 أشهر في إيطاليا

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
روما - د ب أ
نشر فى : الإثنين 30 ديسمبر 2019 - 1:56 م | آخر تحديث : الإثنين 30 ديسمبر 2019 - 1:56 م

انطلقت سفينة الإغاثة الألمانية "سي ووتش 3" مجددا في مهمة في البحر المتوسط، بعد 6 أشهر تقريبا من مصادرتها في إيطاليا.

وأوضحت منظمة الإغاثة الألمانية "سي ووتش" أن السفينة غادرت ميناء ليكاتا في جزيرة صقلية اليوم الاثنين، وشرعت بالابحار في طريقها إلى منطقة البحث والإنقاذ أمام السواحل الليبية.

يذكر أن القبطانة الألمانية كارولا راكته كانت قد توجهت إلى ميناء إيطالي بالسفينة، وعلى متنها 53 شخصا، دون أن يتم التصريح لها بذلك في يونيو الماضي، حيث تم اعتقال راكته بشكل مؤقت ومصادرة السفينة أيضا.

وقضت محكمة مؤخرا برفع مصادرة السفينة، قبل عيد الميلاد (الكريسماس). وتبحر السفينة حاليا تحت علم ألماني.

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