الدفاع البريطانية: سرقة أسلحة من الجيش وعرضها للبيع على الإنترنت

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الاثنين، عن سرقة عدد من قطع الأسلحة والذخيرة من قواعد تابعة للجيش، وعرض بعضا منها للبيع على مواقع للتجارة الإلكترونية.



وذكرت الدفاع البريطانية، في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، إن 11 بندقية، و42 قطعة من الذخيرة المتفجرة، و 1153 رصاصة، اختفت من مخازن الجيش خلال الفترة من 26 سبتمبر 2018، إلى 30 سبتمبر 2019، ولم يعرف مصيرها حتي الأن.

بدوره، أشار المتحدث باسم شبكة مراقبة الأسلحة في بريطانيا، إلي "اختفاء بعض الأسلحة أثناء مناورات التدريب في المملكة المتحدة".



وأضاف "لا أتذكر أني شاهدت تقريرا عن استعادة الجيش لأسلحة مفقودة"، لافتا إلي أنه "تم سرقة 8 بنادق و 1000 طلقة في عملية سطو واحدة وقعت داخل منشأة عسكرية تابعة للجيش في مرزيسايد، غربي إنجلترا".



وتابع "ولم تتوقف السرقات في الجيش البريطاني على الأسلحة، بل طالت أيضا سترات واقية من الرصاص ودراجات خاصة بالجبال وكاميرا عسكرية".