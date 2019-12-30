ابن يضرب والدته العجوز مسببا لها إصابات بالغة بالغربية

أقدم شخص بمنطقة الجمهورية بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية على والدته المسنة مسببا لها عددا من الإصابات منها تهتك بالعين اليمنى وجروح متعدده بالوجه وتورم بالوجه.

وتلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد قيام شاب يبلغ من العمر 35 عاما بالاعتداء على والدته المسنه الحاجه بديعة والمقيمة بمنطقة الجمهورية ثان المحلة والبالغة من العمر 60 عاما وسبب لها عددا من الاصابات منها تهتك تام بالعين اليمنى وجروح متعدده بالوجه وتورم بالوجه وذلك لخلافات مالية بينهما.

وتم نقلها إلى مستشفى المحلة العام وتم تحرير المحضر اللازم بنقطة مستشفى المحلة العام رقم 6 أحوال المستشفى وقيد بقسم ثان المحلة برقم 17651 لسنة 2019 جنح ثان المحلة.