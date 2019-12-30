سول تراقب عن كثب نتائج الاجتماع العام للحزب الحاكم الكوري الشمالي

أوضحت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الاثنين أنها تعتقد بأن عدد المشاركين في الاجتماع العام للجنة المركزية لحزب العمال الكوري الشمالي الذي انطلق منذ يوم 28 من الشهر الجاري، سيكون مماثلا للاجتماع العام المنعقد في عام 2013.

وقال المتحدث باسم وزارة الوحدة في سول لي سانج-مين - في مؤتمر صحفي دوري اليوم نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - إن حجم الاجتماع العام الأخير أكبر من الاجتماع العام السابق المنعقد في أبريل عام 2019.

وكانت كوريا الشمالية قد عقدت الاجتماع العام الأول لحزب العمال في ظل نظام كيم جونج-أون في 31 مارس عام 2013.

وعقدت كوريا الشمالية أمس الأحد جلسة اليوم الثاني للاجتماع العام وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الاثنين.

وذكر المتحدث أن الشمال عقد الاجتماع العام لمدة يوم واحد تحت نظام كيم جونج-أون غير أنه عقده لمدة أطول من 3 أيام تحت نظام كيم إيل-سونج مؤسس الدولة وجد الزعيم الحالي، مضيفا أن الحكومة تراقب عن كثب نتائج الاجتماع العام.