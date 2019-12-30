الصين تؤكد دعمها لتونس وتنتظر تشكيل الحكومة لاستكمال مشروعات التعاون

أكد سفير الصين لدى تونس وانج وين بين اليوم الاثنين، دعم بلاده ومساندتها لتونس في حربها على الإرهاب، مشيرا إلى أن دعم بكين لتونس متواصل في مختلف المجالات ولا يمكن أن يتأثر بأي عوامل.

وأضاف السفير الصيني - خلال مؤتمر صحفي اليوم، بمقر السفارة الصينية بالعاصمة تونس - أن الحكومة الصينية تنتظر تشكيل الحكومة الجديدة لإعادة إطلاق المفاوضات بخصوص مشاريع مهمة للبنية التحتية، بما في ذلك تمويل تلك المشروعات.

وشدد على أهمية علاقات التعاون مع تونس في المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا حرص الصين واستعدادها للوقوف إلى جانب تونس لتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي في إطار تجسيد مخرجات قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي لسنة 2018.

وذكر وانج وين أن الحكومة الصينية، وبعد استكمال مشروع مستشفى صفاقس، بصدد إعداد التجهيزات اللازمة للمستشفى، إلى جانب التفكير في إمكانية القيام بأعمال توسعة فيه بعد التفاوض مع الجانب التونسي.

واستعرض بعض المشاريع التي ساهمت الحكومة الصينية في تمويلها أو إنجازها في تونس مثل الأكاديمية الدبلوماسية والمركز الثقافي والرياضي بالمنزه السادس وغيرها من المشاريع.