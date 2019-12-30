رئيس الأركان الجزائري الجديد يثمن دور الجيش في حماية المسيرات الشعبية

تعهد اللواء سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري الشعبي بالنيابة، اليوم الاثنين، بالتصد والوقوف في وجه كل من يحاول المساس بالسيادة الوطنية.

وأضاف شنقريحة، إثر ترأسه لاجتماع بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي عقب تعيينه من قبل الرئيس عبد المجيد تبون: "سوف نبقى مجندين في خدمة الوطن، ولن نتخلى عن التزاماتنا الدستورية، مهما كانت الظروف والأحوال، وسنظل بالمرصاد في مواجهة أعداء الوطن، وكل من يحاول المساس بسيادتنا الوطنية".

وفي سياق غير بعيد، قال: "لقد ساهم الجيش الوطني الشعبي، إلى جانب مصالح الأمن، في إنجاح تنظيم انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وشفافة، وتأمين العملية الانتخابية وضمان جو من الهدوء والطمأنينة".

وأوضح: "لقد اجتزنا جنبا إلى جنب مع شعبنا في الفترة الأخيرة من تاريخنا المعاصر مرحلة حساسة تعرضت بلادنا خلالها لمؤامرة خطيرة، بهدف ضرب استقرار الجزائر وتقويض أركان الدولة وتحييد مؤسساتها الدستورية والدفع بها إلى مستنقع الفوضى والعنف".

وأكد أن "القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، تفطنت لخطورة هذه المؤامرة وسيرت هذه المرحلة بحكمة وتبصر، من خلال السهر على مرافقة المسيرات السلمية وحمايتها دون أن تراق قطرة دم واحدة، علاوة على مرافقة مؤسسات الدولة وتمكينها من أداء مهامها في أحسن الظروف، والإصرار على البقاء في ظل الشرعية الدستورية والتصدي لكل من يحاول المساس بالوحدة الوطنية".

وثمَّن شنقريحة جهود جيش بلاده وقيادته في "تسيير المرحلة الحساسة التي مرت بها بلادنا، أو فيما يتعلق بجهود تأمين الانتخابات الرئاسية في جو من الأمن والسكينة مما مكن الشعب الجزائري من أداء واجبه الانتخابي بكل حرية وديمقراطية، فضلا عن الجهود المضنية التي تم بذلها خلال تشييع جثمان المغفور له الفقيد الفريق أحمد قايد صالح".

وتعتبر كلمة اللواء شنقريحة، رئيس أركان الجيش بالنيابة هي الأولى بعد توليه المنصب على إثر رحيل أحمد قايد صالح الأسبوع الماضي بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة.