سابك السعودية توقع اتفاقيات مع 6 شركات عالمية لتعزيز التعاون طويل الأجل

(د ب أ)

وقعت شركة "سابك" السعودية اتفاقيات مع 6 شركات عالمية لتعزيز التعاون طويل الأجل، وإنشاء تحالف استراتيجي لتبادل وتطبيق أفضل الممارسات التي تدعم مجموعة كبيرة من الأهداف الاستراتيجية وتحقق الفائدة لجميع الأطراف.

ووفقا لبيان للشركة، الذي نشره موقع سوق الاسهم السعودي"أرقام" اليوم الاحد، تأتي هذه الاتفاقيات تتويجا لمذكرات التفاهم الموقعة في ديسمبر 2018، مع شركات "كوبريون" الألمانية، "إيه بي بي" السويسرية، وشركتي "يوكاغاوا" و"متسوبيشي" الهندسيتين في اليابان، و"إيمرسون" و"بيكرهيوز" الأمريكيتين.

وأوضحت الشركة أنها تهدف من هذه الاتفاقيات إلى تبادل وتطبيق أفضل الممارسات التي تدعم مجموعة واسعة من الأهداف الاستراتيجية، بما في ذلك استكشاف الفرص وتعزيز التميز في التصنيع وتحسين التكاليف ونقل التقنيات، وتطوير المواهب، بما يتفق والتزامها بتمكين رؤية 2030، بتوفير الفرص المحلية للمواهب والموردين والمنتجات والخدمات والتقنيات المستقبلية.