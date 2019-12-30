عادل عبدالمهدي: الضربات الأمريكية الأخيرة في العراق اعتداء آثم وستكون له تبعات خطيرة

وصف رئيس مجلس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، الهجوم الأمريكي على قوات الحشد الشعبي في مدينة القائم، بالاعتداء الآثم والخطير، مشددا على أن الهجوم ستكون له تبعات خطيرة.

وقال عبد المهدي، في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز"، اليوم الاثنين- "إن الهجوم الأمريكي على القوات المسلحة العراقية اعتداء آثم ومرفوض وستكون له تبعات خطيرة"، معربا عن تعازيه للشعب العراقي في ضحايا الهجوم.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت - في وقت سابق من يوم أمس الأحد - أن قواتها الجوية نفذت غارات دفاعية على 5 أهداف تابعة لحزب الله العراقي في العراق وسوريا، وذلك ردا على الهجمات التي سبق أن استهدفت القواعد الأمريكية في العراق.