إسعاف تكساس: منفذ حادث إطلاق النار على كنيسة «ويست فرى واى» أحد القتيلين

تكساس - أ ش أ

قالت ماكارا ترستي، المتحدثة باسم (ميد ستار موبايل هيلث)، أحد مزودي خدمات الإسعاف في تكساس، أن منفذ حادث إطلاق النار على كنيسة (ويست فرى واى)، هو أحد الشخصين اللذين قتلا، مشيرة إلى أنه تم نقل شخص آخر إلى المستشفى في حالة حرجة.

وأضافت "ترستي"- وفقا لصحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، إن شخصين آخرين عولجا من إصابات طفيفة في مكان الحادث.

من جهته، قال مايك درددهل المتحدث باسم إدارة إطفاء الحرائق في (فورت وورث)، إن الشرطة تلقت تقارير عن إطلاق أعيرة نارية في حوالي الساعة العاشرة صباحًا من يوم الأحد.

بدوره، قال المكتب الفيدرالي على موقع (تويتر) إنه أرسل عملاء إلى مكان الحادث.

يشار إلى أن مسلحين مجهولين أطلقوا الرصاص على كنيسة (ويست فرى واى) بضاحية (فورت وورث) أثناء اكتظاظها بالمصلين، مما أدى إلى مصرع شخصين.