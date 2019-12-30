تقرير فلسطيني: وفاة 5 أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي خلال 2019

ذكر تقرير فلسطيني رسمي، اليوم الاثنين، أن 5 أسرى فلسطينيين توفوا خلال العام 2019 في سجون الاحتلال الإسرائيلي التي اعتقلت زهاء 5500 فلسطيني في العام نفسه.

وذكرت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (نادي الأسير، وهيئة شؤون الأسرى، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان) في تقرير مشترك، أنه من بين المعتقلين في العام المنصرم 889 طفلا، و128 امرأة على الأقل.

وأوضح التقرير أن غالبية العدد المذكور من المعتقلين تم الإفراج عنهم، فيما تواصل إسرائيل اعتقال قرابة 5 آلاف فلسطيني منهم 40 أسيرة، و200 طفلا و450 شخصا قيد الاعتقال الإداري.

وبحسب التقرير فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلية أصدرت خلال العام المنصرم 1035 أمر اعتقال إداري كان من بينهم أوامر بحق 4 أطفال، و4 نساء.

وخاض 50 أسيرا إضرابات ذاتية عن الطعام، كانت معظمها رفضا لسياسة الاعتقال الإداري، فيما رافق ذلك إضرابات إسنادية نفذها الأسرى معهم.

وفي هذه الأثناء، صرح رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، طلب إعداد ملف بشكل عاجل خاص بأسماء الأسرى المرضى القابعين في سجون إسرائيل.

وقال أبو بكر، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إن هذه الخطوة تأتي على ضوء قرار المحكمة الجنائية الدولية، بشأن فتح تحقيق في جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.

وفي 20 ديسمبر الجاري، قالت المحكمة الجنائية الدولية إنها تسعى لفتح تحقيق شامل في جرائم حرب ارتكبت في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.