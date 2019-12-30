وزير التربية والتعليم: الأسئلة الاسترشادية لأولى وثانية ثانوي ليست نماذج امتحانية

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن النماذج الاسترشادية التى نشرت على موقع الوزارة للصفين الأول والثاني الثانوي هي مجموعة من الأسئلة المتنوعة لتدريب الطلاب عليها وليست نماذج امتحانية.

وأضاف «شوقي»، في تصريحات صحفية عبر إحدى مجموعات واتس اب، أن امتحانات دور يناير 2020، ستتم وفقًا للمواصفات التي وضعها المركز القومي للامتحانات والتقويم، والتي تم إعلانها للطلاب والمعلمين والخاصة بنوع الأسئلة وعددها.

وأشار إلى أن امتحانات اللغة العربية واللغات الأجنبية الأولى والثانية، تشتمل على أسئلة مقالية وموضوعية، أما امتحانات المواد الأخرى ستضم أسئلة موضوعية فقط، منوهًا بأن هذه الامتحانات تنطبق على الصفين الأول والثاني الثانوي.