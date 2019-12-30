 ضبط شابين بعد تعديهما على مسن في القليوبية - بوابة الشروق
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ضبط شابين بعد تعديهما على مسن في القليوبية


نشر فى : الإثنين 30 ديسمبر 2019 - 12:43 ص | آخر تحديث : الإثنين 30 ديسمبر 2019 - 12:43 ص

مصطفى عطية


تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الشابين المتعديان على مسن ينظف السيارات بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية .
تداولت مواقع التواصل الاجتماعى فيديو يتضمن اعتداء شابين على رجل مُسن يقوم بتنظيف السيارات بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية، حيث تم تحديد شخص المجنى عليه (المسن)، وتحديد مرتكبى الواقعة وهم كلٍ من (عامل بقاعة أفراح – عامل بمقهى – عامل بمحل إكسسوار)، وباستدعائهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على سبيل المزاح.
وباستدعاء المجنى عليه اتهم المشكو فى حقهم بالتعدى عليه بالسب والشتم والضرب دون إحداث إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبعرض المتهمين على جهات التحقيق قررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات والتجديد لهم فى الميعاد القانونى.


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