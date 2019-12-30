الحضري ضمن تشكيل الأفضل في إفريقيا خلال العقد الماضي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تواجد عضام الحضري، أسطورة حراسة مرمى المنتخب الوطني، ضمن التشكيل المثالي لأفضل 11 لاعبًا في القارة الإفريقية خلال العقد المنصرم، وفقًا لشبكة «سوبر سبورت» الجنوب إفريقية.

ونشر الحضري صورة التشكيل المثالي من الشبكة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وعلق عليها: «‏الحمد لله دائماً أبدًا، كشفت صحيفة "سوبر سبورت" الجنوب إفريقية الشهيرة، عن التشكيل المثالى لأفضل 11 لاعب فى قارة أفريقيا خلال العقد الأخير».

واختارت الشبكة عصام الحضري ليكون المصري الوحيد في تشكيل الأفضل خلال العقد المنقضي، كما تواجد مهدي بن عطية مدافع المنتخب المغربي ليكون العربي الثاني في التشكيل.

كما ضم التشكيل كل من النيجيري جون أوبي ميكيل ومواطنه أحمد موسى، الإيفواري يايا توريه ومواطنه سيرجي أوريه، السنغالي ساديو ماني ومواطنه كاليدو كوليبالي، الغاني أسامواه جيان مومواطنه كوادو أسامواه والجابوني بيير إيمريك أوباميانج.