الشرطة الهندية: مقتل 6 أشخاص في حادث سير بسبب الضباب الكثيف

أعلنت الشرطة الهندية، اليوم الاثنين، مقتل 6 أشخاص، بعدما انزلقت سيارتهم على الطريق وسقطت في قناة مائية، بسبب الضباب الكثيف الذي أدى إلى انخفاض الرؤية في أنحاء نيودلهي.

وقال أخيليش برادهان، المسؤول في الشرطة المحلية، إن هناك طفلين بين الستة الذين لقوا حتفهم عندما سقطت السيارة في قناة في ضاحية جريتر نويدا في دلهي في وقت متأخر أمس الأحد.

وقال برادهان إن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث وقع بسبب ضعف الرؤية الناتجة عن الضباب".

وأدى الضباب إلى تعطل الرحلات الجوية وحركة المرور على الطرق والسكك الحديدية، منذ وقت متأخر من مساء أمس الأحد.

وتم إلغاء أربع رحلات من مطار دلهي الدولي، بالاضافة إلى تحويل 16 رحلة أخرى. وقالت سلطات المطار إن هناك أكثر من 35 رحلة تأخرت عن موعدها.

وقال متحدث باسم السكك الحديدية الهندية، إن هناك 30 قطارا على الأقل تأخرت في سيرها من وإلى المدينة، بسبب ضعف الرؤية.

وتشهد دلهي حاليا أطول موجة من الطقس البارد منذ 22 عاما، حيث انخفضت درجة الحرارة لتصل إلى 6ر2 درجة مئوية في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين.