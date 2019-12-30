زعيم البديل الألماني: الحزب مؤيد تماما لليهود وخوفهم منه غير مفهوم

(د ب أ)

قال يورج مويتن، زعيم حزب البديل من أجل ألمانيا، إنه لا يستطيع أن يتفهم خوف ممثلي الطائفة اليهودية في ألمانيا من حزبه اليميني الشعبوي.

وفي تصريحات للموقع الإلكتروني صحيفة "زود دويتشه تسايتونج"، قال مويتن إن " حزبه مؤيد تماما لليهود، كما أننا نقدم في البرلمان طلبات مؤيدة لليهود، منها على سبيل المثال المطالبة بحظر حزب الله".

وأضاف مويتن أنه لا يمكنه أن يفهم لماذا أعلن ممثلون بارزون لليهود في ألمانيا أنهم سيغادرون البلاد في حال شارك حزب البديل في الحكومة الألمانية.

ووصف مويتن التصريحات التي أدلت بها شرلوته كنوبلوخ، رئيسة الجالية الثقافية الإسرائيلية في ميونخ وجوزيف شوستر رئيس المجلس المركزي ليهود ألمانيا ،بأنها تعد بالنسبة له "لغزا بالفعل".

كان شوستر قد انتقد الحزب مرارا، وقال في منتصف الشهر الماضي على سبيل المثال إنه لا ينبغي القبول بوجود كتلة في البرلمان يصف رئيسها الفترة النازية بأنها "زقة طائر" في التاريخ الألماني.

كان الكسندر جاولاند، الرئيس السابق لحزب البديل، أدلى في حزيران/يونيو 2018 بتصريحات عن الحقبة النازية في ألمانيا أثارت غضبا حينما قال في المؤتمر الاتحادي لشباب حزبه البديل الألماني والمسمى "البديل الشاب" في مدينة زيباخ بولاية تورينجن إن: "هتلر والنازية ليسا إلا زقة طير في تاريخ ألمانيا الناجح على مدار أكثر من ألف عام".

وفي وقت لاحق، صرح جاولاند بأن تصريحاته " أُسِيء تفسيرها وبالتالي فهي غير حكيمة سياسيا".

وأعرب ممثلون للطائفة اليهودية عن انزعاجهم على نحو خاص حيال تنامي أصوات حزب البديل في انتخابات ولاية تورينجن في تشرين أول/أكتوبر الماضي.

وفي حديثه عن العديد من الاقتباسات لأقوال ممثلين لحزب البديل كان فيها اقتراب لغوي من مصطلحات النازية، قال مويتن للصحيفة:" لن تراني أدافع عن أي جملة قالها شخص في حزب البديل"، وأضاف أن الحزب يعمل على ذلك مشيرا إلى أنهم في الحزب مجموعة عمل تحمل اسم "حماية الدستور" لتبحث في تصريحات ممثلي الحزب التي تمثل إشكالية " ونحن نتحدث مع هؤلاء".